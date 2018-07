09/08/2017-Bahia- As atividades da 1ª Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, foram abertas com um sarau apresentado pela cantora Maria Bethânia, realizado na Igreja de São Francisco, no Pelourinho, na noite desta quarta-feira (9). O sarau, só para convidados, contou com a presença do governador Rui Costa. Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Cantora Maria Betânia é internada por causa de uma forte virose A cantora Maria Betânia está internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma forte virose. A previsão de alta é amanhã (8). A assessoria de imprensa da artista explicou que Betânia, para se tratar, preferiu ficar no hospital e aproveitar para fazer um check up da saúde. Ela passa bem. Agência Brasil