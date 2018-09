Cantor que agrediu ex-mulher em Natal é preso após descumprir medidas protetivas

O cantor Francisco Luciano dos Santos, da banda Brilhantes do Forró, foi preso na manhã desta quarta-feira, 05 de setembro, pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Parnamirim após descumprir medias protetivas determinadas pela Justiça. No dia 20 de agosto deste ano, o músico foi filmado batendo na ex-esposa dentro do elevador do prédio onde mora.

A prisão se deu devido o cantor compor e divulgar música difamando a ex-mulher. No refrão, ele canta: “Barraqueira, atrevida, vem aqui, bate na minha cara e ainda chama a polícia”.

A ex-esposa de Luciano prestou queixa na Polícia Civil e informou que as agressões aconteceram após ela questionar sobre a pensão do filho do casa, de seis anos, que estava atrasada havia cinco dias.