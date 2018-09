Cantor Mr Catra morre em São Paulo

Após tratamento de pouco mais de um ano para combater o câncer de estômago, morreu, em São Paulo, o cantor de funk Wagner Domingues Costa, o Mr. Catra, de 49 anos. Ele teve falência múltipla dos órgãos e nos últimos meses perdeu mais de 30 quilos.

Mr. Catra estava internado no Hospital do Coração (HCor). Ele deixa três mulheres, 32 filhos e quatro netos. Mr. Catra morreu por volta das 15h20. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do funkeiro.

Formado em direito, Mr. Catra falava cinco idiomas, entre eles alemão e hebraico. Gravou com Neymar e Alexandre Pires.

Nas entrevistas, costumava dizer que produzia o que não era comercializado nem gravado. Fazia paródias, falava muito de sexo, mas se definia como um romântico.