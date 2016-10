Candidato a prefeito de Tibau é preso suspeito de compra de votos

O atual vice-prefeito de Tibau e candidato a prefeito do município, Carlos Antonio de Souza (PRB), foi preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo, 02 de outubro, suspeito de cometer crime eleitoral. Carlinhos, como é mais conhecido, foi flagrado com R$ 1.798 em espécie, uma lista com cerca de 30 nomes de eleitores e vários santinhos de sua campanha.

O motorista do candidato também foi preso. De acordo com a PM, a lista continha os valores a serem pagos a cada eleitor.

O candidato e o motorista forma presos graças a denúncias de compra de votos ocorrendo. Os dois foram conduzidos até a base da Polícia Federal de Mossoró, onde será aberta investigação.