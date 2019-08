Canadá tira 3º lugar do Brasil no quadro de medalhas do Pan de Lima

O Canadá tirou nesta quinta-feira o Brasil do terceiro lugar do quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, que continua com a liderança dos Estados Unidos, seguidos do México.

– Quadro de medalhas:.

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL.

.1. Estados Unidos 36 27 22 85.

.2. México 16 11 27 54.

.4. Canadá 12 24 18 54.

.3. Brasil 12 12 19 43.

.7. Cuba 10 10 9 29.

.6. Argentina 10 7 11 28.

.5. Colômbia 8 9 12 29.

10. República Dominicana 4 6 9 19.

.8. Peru 4 2 6 12.

.9. Chile 3 5 6 14.

11. Venezuela 2 1 6 9.

12. Equador 1 3 7 11.

13. Guatemala 1 2 1 4.

14. Porto Rico 1 1 3 5.

16. Trinidad e Tobago 1 0 1 2.

16. Jamaica 0 1 1 2.

15. Nicarágua 0 0 2 2.

16. Antígua e Barbuda 0 0 1 1.

16. Costa Rica 0 0 1 1.

16. Uruguai 0 0 1 1.