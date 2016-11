Campus Natal da UERN será entregue próximo mês

Com previsão para ser entregue no final do próximo mês a construção da sede própria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, localizada Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal, está em ritmo acelerado.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIN, está trabalhando para entregar a sede própria da UERN – Campus Natal aos professores, alunos e servidores.

Em fase de acabamento, os serviços que estão em execução: revestimento externo do prédio, conclusão dos pisos do primeiro e segundo andar, aplicação da impermeabilização da manta de cobertura, finalização dos revestimentos dos banheiros, instalações elétricas e hidrossanitárias, entre outros serviços.

A obra é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -UERN com fiscalização da SIN. Os recursos já estão assegurados no valor de R$ 6.500.296,00 (investimento do Governo do Estado, por meio do PROINVEST).

NOVO CAMPUS – Contará com salas de aulas, laboratórios, setor administrativo, banheiros, espaço para convivência e mini-auditório.