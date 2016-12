Campus da UERN em Natal será entregue este mês

Com quase 270 dias de obra, o Governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, entregará no final deste mês de dezembro, a sede própria da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, em Natal, localizada na Avenida João Medeiros Filho, na zona norte da cidade.

Em fase de acabamento, estão sendo executados os serviços de pintura, gesso, revestimento externo do prédio, aplicação da impermeabilização da manta de cobertura, finalização dos banheiros, instalações elétricas e hidrossanitárias. A estrutura da unidade contará com vinte salas de aulas, cinco laboratórios, setor administrativo, banheiros, espaço para convivência e mini-auditório.

A nova sede vai suprir uma demanda crescente em Natal e região metropolitana, oferecendo graduação nas áreas de Informática e Humanas. Cerca de mil alunos serão beneficiados com os cursos de Ciência da Computação, Ciência da Religião, Ciência e Tecnologia, Direito e Turismo.