Campeonato Potiguar de Remo inicia 2ª Regata 2019 neste domingo (8)

Acontece neste domingo (8), a segunda regata do Campeonato Potiguar de Remo 2019. As competições ocorrem das 9h às 12h com diversas categorias diferentes em disputa. Participam do campeonato os três clubes de remo de Natal: Centro Náutico Potengy, Sport Clube de Natal e o Clube de Regatas União. Na primeira etapa, quem levou a melhor foi o Potengi. O Campeonato Estadual de Remo do Rio Grande do Norte é realizado pela Federação Norte-Riograndense de Remo.

Confira programação:

• 1ª 2-Sub 23 Masculino 2000m – 9h

• 2ª Canoe Duplo Jr. B Masculino 500m – 9h10

• 3ª 1x Júnior A Feminino 1500m – 9h20

• Escoteiro 250m – 9h30

• 4ª 2-Jr. A Masculino 1500m – 9h40

• 5ª 1x Sub 23 Masculino 2000m – 9h50

• 6ª 1x Senior Feminino 2000m – 10h

• Escoteiros 250m – 10h10

• 7ª 2x Jr. B Masculino 1000m – 10h20

• 8ª 2x Master Misto D/E 1000m – 10h30

• 9ª 1x Jr. A Masculino 1500m – 10h40

• Escoteiros 250m – 10h50

• 10ª 2x Senior Masculino 2000m – 11h

• 11ª 11x Jr. B Masculino 1000m – 11h10

• 12ª 1x Másterr D/E Masculino 1000m – 11h20

• 13ª Canoe Feminino 500m – 11h30

• Escoteiros 250m – 11h40

• 14ª ex Máster C Masculino 1000m – 11h50

• 15ª 4-Sub 23 2000m – 12h