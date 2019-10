Campeonato Brasileiro de Basquete (NBB) vai ter jogos transmitidos na internet

O Campeonato Brasileiro de Basquete (NBB) firmou nova parceria para a transmissão de jogos. O canal online DAZN, da plataforma Youtube, firmou contrato de três anos com a liga. O DAZN promete transmitir jogos de segunda a sexta-feira durante os nove meses de disputa do torneio.

A temporada 2019-2020 da NBB tem início no dia 12 de outubro e conta com 16 clubes, sendo o Basquete Cearense o único nordestino. A liga também é transmitida na internet nas páginas oficiais da NBB no Twitter e no Facebook, além do canal de TV aberta Band e os canais de TV a cabo ESPN, Fox Sports e BandSports.

Edição: Monyse Ravenna

Brasil de Fato