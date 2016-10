Campeão: Santa Cruz de Natal garante vaga na primeira divisão potiguar

Com uma rodada de antecedência e, uma vitória de virada no meio de semana, o Santa Cruz de Natal conquistou na quarta-feira à noite o título de campeão estadual da segunda divisão. Na partida disputada no estádio Barretão, em Ceará-Mirim, o tricolor da capital passou pelo Atlético Potengi e garantiu o acesso para disputar a elite do certame potiguar em 2017.

Com 18 pontos, cinco a mais do que o Atlético Potengi – que não atua mais no certame – o clube não pode ser mais alcançado e enfrentará o Força e Luz, no próximo domingo (23) para cumprir tabela. Completam a rodada, nesta quinta-feira (20), também no Barrettão, Atlético Potiguar e Força e Luz.

O Santa Cruz será o quarto clube de natal ao lado do ABC, América e Alecrim. No Campeonato Estadual o Santa medirá forças com Potiguar, Baraúnas, ASSU, Globo, ABC, América e Alecrim. A vaga de 2017 surgiu com o rebaixamento do Palmeira de Goianinha que na próxima temporada terá que disputar a segunda divisão.