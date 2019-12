Campeão Flamengo vence Palmeiras em dia de recordes

Jogando em São Paulo, o Flamengo derrotou o Palmeiras por 3 a 1 na tarde deste domingo (1) e manteve a rotina de bater recordes no Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, válida pela 36ª rodada, a equipe da Gávea escreveu novos capítulos da história de uma edição do Brasileiro disputado por 20 clubes no formato de pontos corridos: É o maior pontuador (87), alcança o maior número de vitórias (27) e tem o melhor ataque (80 gols).

Outro a bater recordes foi o atacante Gabigol, que, com os 2 gols marcados diante do Palmeiras se tornou o maior artilheiro de uma edição do campeonato em pontos corridos com 20 participantes, com 24 tentos no total.

O jogo

Mesmo jogando em casa o Palmeiras não conseguiu controlar as ações em momento algum. Isto permitiu ao Flamengo abrir o marcador logo aos 4 minutos de partida. Bruno Henrique dá passe em profundidade para Gabigol, que, diante do goleiro Jaílson, toca para Arrascaeta escorar para o fundo das redes.

Mesmo com a vantagem no marcador a equipe carioca continuou buscando ampliar o placar. E o segundo gol veio um pouco antes do intervalo. Rafinha cruza para Arrascaeta, que toca de primeira para Gabigol, que, também de primeira, chuta para vencer o goleiro adversário.

E o terceiro veio também dos pés do camisa 9 do Flamengo. Com menos de 1 minuto da etapa final, Vitor Hugo erra na saída e a bola sobra para Gabigol marcar o seu segundo.

Com vantagem tão elástica, o time carioca diminuiu o ritmo, e o Palmeiras chegou ao gol de honra aos 38 do segundo tempo com o volante Matheus Fernandes.

Vitória do Fortaleza

Quem também venceu na tarde deste domingo foi o Fortaleza. Mesmo jogando no Serra Dourada, derrotou o Goiás por 2 a 1.

Bruno Melo e Osvaldo abriram 2 a 0 para a equipe do Ceará. E Rafael Moura descontou para o esmeraldino.

Empate nos minutos finais

Quem perdeu a chance de afastar de vez as chances de ser rebaixado foi o Fluminense. Jogando no estádio da Ressacada abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça do atacante Marcos Paulo.

Mas permitiu que o Avaí empatasse, aos 46 minutos do segundo tempo, com gol em cobrança de pênalti de João Paulo.

Jogos de sábado

A 36ª rodada do Brasileiro começou no sábado, com a vitória de 1 a 0 do Internacional sobre o Botafogo, e o empate em 1 a 1 entre Ceará e Athletico-PR.

Agência Brasil