Campanha pede doações de sangue para servidor da UERN que sofreu acidente

Amigos e familiares do servidor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Diêgo Áxel Freire Nogueira, pedem doações de sangue em nome do jovem com urgência. Diêgo ficou gravemente ferido em um acidente durante uma trilha na Serra Mossoró na manhã do domingo, 18.

Após o acidente, Diêgo Áxel foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), de onde foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Wilson Rosado.

Quem quiser doar sangue para o servidor devem dar o nome dele no momento da doação. O Hemocentro de Mossoró fica ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia e funciona de segunda a sexta das 7h às 18h, e aos sábados das 7h às 17h.

Para doar, é preciso obedecer alguns critérios: