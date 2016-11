Campanha mobiliza jovens para ajudar entidades sociais

A mobilização para despertar solidariedade na juventude ganha força em Mossoró. A Campanha Solidária Cebrac, lançada na sexta-feira (4), envolve dezenas de jovens alunos, a partir de 13 anos, na arrecadação de donativos para entidades filantrópicas da cidade.

No lançamento, ocorrido no Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), localizado ao lado da capela São Vicente, palestras mostraram a importância da participação dos estudantes. É o que explica a palestrante Loana Figueiredo, psicóloga da Aldeias Infantis do Brasil, uma das entidades envolvidas.

“Explicamos para eles a importância do empoderamento do jovem, isto é, a necessidade de assumir as rédeas da situação e buscar soluções para o bem comum. Na prática, transformar-se e transformar os outros”, assinala.

Cidadania

O coordenador pedagógico do Cebrac Mossoró, Francisco Melo, complementa que a Campanha Solidária, aplicando esse conceito, quer despertar sentimentos solidário e fraterno no jovem, a fim de contribuir para formá-lo como cidadão.

O estudante Ítalo Pereira, 23 anos, do curso de Auxiliar Administrativo e participante da palestra, elogia a iniciativa: “É importante para abrir os olhos de todos nós sobre nosso papel, papel que tem consequências para o futuro”.

Social

A Campanha Solidária Cebrac é realizada anualmente e, em 2015, beneficiou com o Instituto Amantino Câmara. Este ano, além Aldeias Infantis (casa de apoio a jovens em risco, situada no Ulrich Graff), contemplará, com mantimentos e outros artigos, o Hospital Solidariedade. A entrega ocorrerá dia 2 de dezembro.

Trata-se de mais uma ação social do Cebrac Mossoró, que também realiza com seus alunos, durante o ano letivo, os projetos Cadeira Solidária (doação de cadeira de roda); Eco Pedágio (distribuição de mudas de planta no trânsito) e Eco Brinquedo (confecção de brinquedos, com material reciclável, para doações).