Campanha deve vacinar 42 mil cães e gatos contra a raiva em Mossoró

A Campanha da Vacinação Antirrábica iniciada na segunda-feira (06) deverá imunizar 42 mil cães e gatos em Mossoró até o dia 05 de outubro. O Ministério da Saúde estima cobertura vacinal mínima de 80%. A Prefeitura de Mossoró disponibilizou um posto fixo de vacinação no Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), além das Unidades Básicas de Saúde da zona urbana que servirão como postos de vacinação no Dia D da campanha, que ocorrerá em 29 de setembro, das 8h às 17h.

A vacina contra raiva é exclusiva para cães e gatos. Os animais devem ser vacinados a partir dos 3 meses de vida. Fêmeas gestantes ou que estejam amamentando também devem ser vacinadas. A imunidade da vacina é válida por um período de um ano e os tutores dos animais devem comparecer todos os anos na Campanha Antirrábica. O cartão de vacina do animal precisa ser apresentando na hora da vacinação, para saber a condição vacinal do canino ou felino, e quem não tiver poderá emitir um no CCZ ou durante o Dia D nos postos de vacinação.

Nesse primeiro momento, 14 agentes de endemias do CCZ começaram a visitar as localidades rurais do Município passando de casa em casa até visitar as mais de 130 localidades rurais de Mossoró. A vacinação na zona rural começou na quinta-feira (02), antes mesmo do início oficial da campanha.

“Caso a população queira se antecipar ao Dia D pode comparecer ao posto fixo na secretaria de saúde. A gente orienta que as pessoas entrem pelo acesso aos fundos da secretaria, ali em frente ao INSS, e procure a sala do Centro de Zoonoses, que tem um vacinador de segunda a sexta-feira fazendo essa vacinação.”, explica Edinaidy Menezes, coordenadora do CCZ.

O posto fixo de vacinação na cidade funciona no Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) das 8h às 11h e 14h às 17h, até o fim da campanha, e está localizado no prédio da Secretaria de Saúde, na Rua Pedro Alves Cabral, n° 01, Aeroporto.