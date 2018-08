Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo é prorrogada

A Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo foi prorrogada e deve acontecer até este sábado (01) em Mossoró, voltada exclusivamente para imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos, público-alvo da campanha. Inicialmente, a campanha iria acontecer de 06 a 31 de agosto. A Secretaria de Saúde pede aos pais e responsáveis que compareçam com suas crianças nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para garantir a imunização.

A Secretaria de Saúde tem a expectativa de imunizar 15.801 crianças no Município, desse número 76,24% foram vacinadas contra a poliomielite e 75,95% contra o sarampo, o que corresponde, respectivamente, a 11.901 e 11.856 doses aplicadas. As UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Já no sábado (01) o horário de funcionamento das UBSs será pela manhã, das 8h às 12h. Nesse dia a sociedade mossoroense vai poder contar também com um ponto extra de vacinação no bairro Nova Mossoró.

O coordenador de imunização municipal, Etevaldo de Lima, lembra que vacinar é um ato de amor e que os pais precisam estar atentos à saúde de seus filhos.

“A vacinação, além de um ato de carinho e amor dos pais para com os filhos, é um ato de responsabilidade. Os pais dessa geração de hoje foram vacinados contra poliomielite e não sabem o que é a poliomielite, pensam que a doença não existe mais. Eles precisam ter a consciência que sem a vacinação corre o risco desse vírus vir a circular no Brasil. A única forma efetiva de proteção é a vacinação.”, destaca Etevaldo.