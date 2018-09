Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo é prorrogada até 14 de setembro

O Ministério da Saúde resolveu prorrogar a Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite e Sarampo devido a vários estados brasileiros não terem atingido a meta mínima de cobertura vacinal de 95% nas crianças de 01 ano a menores de 05 anos. Com a prorrogação, a Campanha deve acontecer até o dia 14 de setembro nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Mossoró deve imunizar 15.801 crianças, sendo que desse número 88,99% foram vacinas contra poliomielite e 88,64% contra sarampo, o que corresponde, respectivamente a 13.876 e 13.837 doses aplicadas. No Rio Grande do Norte 188.861 crianças devem ser protegidas, até agora os percentuais registrados apontam que a cobertura vacinal no Estado está com 86,94% contra poliomielite e 86,39 contra sarampo.

O coordenador de imunizações municipal, Etevaldo de Lima, pede que os pais e responsáveis compareçam nas UBSs com seus filhos. Ele reforça ainda que vacinar é um ato de amor e que os pais precisam estar atentos à saúde de seus filhos.

“A vacinação, além de um ato de carinho e amor dos pais para com os filhos, é um ato de responsabilidade. Os pais dessa geração de hoje foram vacinados contra poliomielite e não sabem o que é a poliomielite, pensam que a doença não existe mais. Eles precisam ter a consciência que sem a vacinação corre o risco desse vírus vir a circular no Brasil. A única forma efetiva de proteção é a vacinação.”, destaca Etevaldo.