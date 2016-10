Campanha de vacinação Antirrábica chega ao fim na próxima sexta-feira

A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica chega ao fim na próxima sexta-feira, 28 de outubro, em Mossoró. Os donos que ainda não vacinaram seus animais devem leva-los à sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Pedro Alves Cabral, bairro Aeroporto. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h.

Todos os cães e gatos, a partir de dois meses de idade, devem ser vacinados. Até a última sexta-feira, 21, mais de 34 mil animais já haviam sido imunizados na cidade, o que representa uma cobertura vacinal de 82,54% do público-alvo. Ao todo, foram vacinados 22.390 cães e 11.900 gatos.

De acordo com a médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Allany Medeiros, o município já atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de vacinar 80%, mas ressalta que a vacinação precisa continuar para atender o maior número de animais possível.

“A Raiva é uma doença fatal, que pode ser transmitida ao ser humano. Por isso, é importante que todos os cães e gatos, inclusive os que foram vacinados no ano passado, recebam a dose da vacina”, orienta a veterinária.

No ano passado, quatro morcegos foram diagnosticados com Raiva em Mossoró. Não há casos de Raiva Humana no município.

“Este ano, não temos registro de animais com Raiva. Para mantermos esse percentual, temos que vacinar todos os cães e gatos, para que o município esteja livre da doença”, conclui Allany Medeiros.