Campanha arrecada presentes de Ntal para idosos do Abrigo Amantino Câmara

Um grupo de voluntários lançou na sexta-feira, 25 de dezembro, uma campanha em prol dos idosos do Abrigo Amantino Câmara, em Mossoró, pedindo presentes de Natal. Em menos de 24h, a campanha alcançou grande repercussão e todos os 68 idosos já foram apadrinhados. No entanto, a organizadora da campanha, Clara Coelho, ressalta que as pessoas ainda podem doar presentes e produtos para manutenção da instituição.

“Várias pessoas se ofereceram para doar o que os idosos pediram e muitos até já foram até o abrigo entregar os presentas. O fato de as pessoas se mobilizarem e doarem de coração aberto é ótimo, mas pedimos para que não vão entregar diretamente aos idosos, pois os que não receberem presentes na hora podem ficar tristes. Estamos juntando as doações para entregar a todos juntos no dia 15 de dezembro”, conta a organizadora.

Clara Coelho conta que os interessados em doar presentes e itens para a manutenção do Amantino Câmara podem entrar em contato com o Serviço Social do abrigo ou ainda falar com as organizadoras da campanha através dos telefones (84) 9.8804 – 1187 – Clara Coelho, e (84) 9.9931 – 3448 – Carol Ozzy.

Os itens serão entregues aos idosos durante a tradicional seresta das quintas-feiras realizada no Abrigo. Além dos presentes pedidos, o Abrigo necessita ainda de itens como alimentos, lençóis e produtos de limpeza.

“O Abrigo também precisa de doações de itens de limpeza, comida e material médico, sobretudo para curativos. Por isso, quanto mais pessoas se engajarem, e puderem doar, melhor”, conta a Clara Coelho.

Para ver as fotos com os pedidos dos idosos, bastas clicar aqui. Já a lista de materiais necessários para a manutenção do abrigo está inserida abaixo: