Campanha contra Aftosa é prorrogada até 02 de dezembro

A 2ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa, realizada pela Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, será estendida até o próximo dia 02 de dezembro. O cronograma da campanha previa encerrar o período de vacinação nesta segunda-feira, 21.

“Estamos prorrogando o período de vacinação por mais duas semanas com o objetivo de atender todos os pequenos criadores do nosso município. Vamos retornar às comunidades já visitadas para vacinar os animais que não puderam ser vacinados no prazo estabelecido. Nossa meta é vacinar 100% dos animais dos nossos pequenos criadores, para mantermos Mossoró como zona livre da Aftosa”, explicou a secretária executiva da Agricultura, Rafaela Borges.

A segunda etapa da campanha teve início no dia 03 de novembro e a projeção é que pelo menos seis mil animais sejam imunizados até o dia 02 de dezembro.

A febre aftosa é uma doença contagiosa, que acomete a produção pecuária. O Município realiza a vacinação para os pequenos criadores da zona rural, que possuem rebanho de até 25 animais.

“O nosso calendário prevê a visitação de todas as 133 comunidades rurais e projetos de assentamento. Para isso contamos com três equipes de vacinadores, duas delas da própria secretaria e uma terceira do Instituto de Defesa e Inspeção Animal do Rio Grande do Norte, Idiarn”, finalizou a secretária.