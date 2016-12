Campanha arrecada doações para que Albergue de Mossoró entre em funcionamento

Esta semana, o Grupo de Apoio ao Albergue (Graal) e o Centro Social Francisco Dantas inauguram o Albergue de Mossoró (Albem), construído para abrigar acompanhantes de pacientes em internação e que não tenham condições financeiras de se manter na cidade. O Albergue será inaugurado na próxima quinta-feira, 08 de dezembro, às 19h30. No entanto, o local ainda necessita de doações para compra de equipamentos e móveis.

O albergue acolherá acompanhantes de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da zona rural de Mossoró e de mais 80 cidades circunvizinhas. Entretanto, para que entre em funcionamento, ainda faltam equipamentos como ventiladores, camas, colchões, máquinas de lavar, roupeiros, armários e utensílios de cozinha, além de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal.

Para comprar os itens que ainda faltam, os organizadores estimam serem necessários mais R$ 70 mil. Quem quiser ajudar o albergue pode fazer uma doação através da campanha virtual de arrecadação pelo site kickante. Interessados em ajudar o Albem podem ainda entrar em contato com a direção do albergue pelo telefone (84)3061-8906.

O Albergue

O Albem foi construído inteiramente através de doações, com a participação de pessoas e empresas, e custou R$ 550 mil. Quando entrar em funcionamento, o Albem terá capacidade de acolher até 50 pessoas por dia, que serão encaminhados pelo Serviço Social dos hospitais.

O Albem tem uma área construída de 700m², com recepção, sala de acolhimento, administração, refeitório, cozinha, três alojamentos femininos com banheiro coletivo, um alojamento masculino com banheiro coletivo, sala de voluntários, sala de plantonistas, almoxarifado, lavanderia, depósito, dois banheiros para os colaboradores.

Localizado a 300 metros do Hospital Tarcísio Maia, o ALBEM funcionará 24 horas sem nenhuma cobrança para os albergados e o seu funcionamento será o resultado de parcerias e doações.

Confira o vídeo da campanha pelo Albem: