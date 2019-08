Campanha Antirrábica em Cães e Gatos começa nesta segunda-feira (19)

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, vai começar a vacinar cães e gatos a partir desta segunda-feira (19), data que começa a Campanha Antirrábica em Cães e Gatos e segue até o dia 18 de outubro.

O Ministério da Saúde estima que 49.160 cães e gatos devem ser vacinados em Mossoró (32.066 cães e 17.094 gatos). Desse número, o Município deve atingir, pelo menos, uma cobertura vacinal mínima de 80%. Nos anos de 2017 e 2018 a Prefeitura superou as coberturas vacinais determinadas pelo MS, chegando a 85% e 105%, respectivamente.

A partir do dia 19 até o dia 18 de outubro, último dia da Campanha, os tutores dos animais devem procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), das 7h30 às 11h e 13h30 às 17h, para garantirem a proteção dos seus animais. O CCZ está localizado no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, rua Pedro Alves Cabral, n° 01, Aeroporto. O Dia D de vacinação contra a raiva em cães e gatos vai acontecer no dia 28 de setembro, das 7h às 17h, sem fechar para almoço, nas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana, que vão servir como postos de vacinação.

Uma novidade deste ano, ampliando as ofertas das vacinas, é que a Secretaria de Saúde vai levar as antirrábicas para as próximas edições do exitoso projeto Família em Foco que vão acontecer dentro do período da Campanha Antirrábica.

A vacina contra raiva é exclusiva para cães e gatos. Os animais devem ser vacinados a partir dos 3 meses de vida. Fêmeas gestantes ou que estejam amamentando também devem ser vacinadas. A imunidade da vacina é válida por um período de um ano e os tutores dos animais devem comparecer todos os anos na Campanha Antirrábica para garantirem uma proteção contínua.

O cartão de vacina do animal precisa ser apresentado na hora da vacinação, para saber a condição vacinal do canino ou felino, e quem não tiver poderá emitir um no CCZ ou durante o Dia D nos postos de vacinação.

Portal Prefeitura