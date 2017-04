Caminhoneiro bate em veículo que passava por fiscalização da PRF

Um caminhoneiro de 62 anos colidiu com um carro que estava passando por vistoria no posto da Polícia Rodoviária Federal na cidade potiguar de Macaíba. Devido ao acidente, os policiais realizaram vistoria no caminhão e encontraram com o motorista um revólver calibre 38 com sete munições.

O caminhoneiro seguia viagem de Natal para Mossoró. Ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado à Central de Flagrantes de Natal para as medidas cabíveis.

Com informações da assessoria de Comunicação Social da PRF/RN.