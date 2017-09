Caminhão da Cosern distribui lâmpadas LED e jogos educativos em Alexandria

O município de Alexandria, na região do Oeste potiguar, recebe nesta terça e na quarta-feira, 19 e 20 de setembro, o caminhão do Projeto Energia com Cidadania da Cosern. A unidade móvel ficará estacionada na Rua Gregório de Paiva, próximo à Praça da Folia, no Centro, das 8h às 17h30 e irá substituir lâmpadas ineficientes por LED, além de distribuir kits com jogos educativos e cartilhas informativas.

O Projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulado pela ANEEL. Nas ações, também são realizada palestras educativas sobre uso eficiente de energia elétrica.

Em 2016, o caminhão da Cosern passou por 16 municípios do RN, substituindo mais de 30 mil lâmpadas.

Critérios para participar:

Ser cliente residencial, morador de comunidade popular;

Cada titular da conta de energia, limitado a uma unidade consumidora, poderá ter substituído até 5 (cinco) lâmpadas LED com selo PROCEL;

Caso nos últimos seis anos o consumidor já tenha recebido um total de oito lâmpadas LED doadas pela Cosern, em uma mesma conta contrato, ele não poderá ser beneficiado novamente.

Documentos Necessários: