Caminhada pede Paz em Mossoró

Na manhã desta sexta-feira, 25, manifestantes realizaram uma caminhada pedindo o fim da violência em Mossoró. O ato foi organizado por familiares e amigos dos jovens Fabrício de Mendonça Costa e Ewerton Pinto Tomaz, assassinados a tiros este ano após tentar fugir de assaltos na cidade.

A caminhada teve início às 8h, com concentração em frente à Paróquia de São Manoel, na Avenida Presidente Dutra, e seguiu até a Catedral de Santa Luzia, no Centro da cidade.

Com faixas e cartazes, pessoas pediam que os governantes resolvessem o problema da escalada da violência na cidade, que já ultrapassou 100 homicídios este ano.

Jovens vítimas de latrocínio

Fabrício de Mendonça Costa, de 22 anos, foi baleado na cabeça no dia 21 de abril após se recusar a entregar sua motocicleta a assaltantes no bairro Santo Antônio. O jovem foi socorrido, mas não resistiu e morreu dois dias depois. Já Everton Pinto Tomaz, de 28 anos, foi baleado após fugir de assaltantes no dia 14 deste mês no bairro Nova Betânia.