Caminhada homenageia mulheres vítimas do câncer e alerta para importância da prevenção

Em mais uma atividade do Outubro Rosa, mês dedicado ao combate e a prevenção do câncer de mama, a Prefeitura de Mossoró promoveu nessse domingo (21) uma caminhada na Avenida Rio Branco. O cortejo saiu da sede da Liga Mossoroense de Combate ao Câncer em direção ao corredor cultural e contou com a participação das fanfarras da Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira e do Colégio Diocesano.

A ação mobilizou centenas de pessoas e foi encerrada com um aulão de dança na Praça Cícero Dias, do Teatro Dix Huit Rosado. Participaram do desfile membros do Rotary Clube, da Liga Mossoroense de Combate ao Câncer e da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró (AAPCM), que homenageou mulheres que foram vítimas de câncer em Mossoró. “Todas essas mulheres que hoje estão aqui vestindo preto representam mulheres que não conseguiram vencer o câncer. Trazendo esse alerta de que a prevenção pode evitar que essas vidas sejam levadas”, comentou a diretora administrativa da AAPCM, Ana Clébia Nogueira.

Com serviços e atendimentos de saúde voltados a mulher, realizados o ano inteiro, durante o Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de conscientização. A importância do acompanhamento médico periódico para prevenção da doença e o diagnóstico precoce foi enfatizada pelo secretário municipal de Saúde, Benjamin Bento. “Todos os equipamentos de saúde trabalham durante todo o ano com essa questão do câncer, mas no mês de outubro a gente chama a atenção da importância de detectar precocemente qualquer problema de saúde, seja ele câncer ou não. Para ser tratado por profissionais qualificados e evitar danos à vida da mulher”, comentou o secretário.

O médico Igor Államo, presidente do Rotary Clube, também destacou a importância do alerta para prevenção que é enfatizado durante o Outubro Rosa. “A importância maior é fazer com que as pessoas se conscientizem sobre as formas de prevenir o câncer. O autoexame é simples e pode ser feito em casa. Prevenção é o alerta mais importante intensificado durante todo esse mês”, frisou o médico.