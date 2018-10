Caminhada de alerta sobre o câncer de mama acontece neste domingo

Assim como as demais ações do Outubro Rosa, a atividade visa chamar a atenção sobre as questões relacionadas ao câncer de mama. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), 59.700 novos casos de câncer de mama devem ser diagnosticados no Brasil neste ano de 2018. No Rio Grande do Norte, a estimativa para cada ano do biênio 2018/2019 é de 800 casos da doença em mulheres.

Dados encaminhados pela Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) revelam que 40 pessoas morreram em Mossoró no ano de 2016 em decorrência do câncer de mama. No Rio Grande do Norte, foram 352 óbitos e no Brasil o número de mortes em decorrência da doença foi de 16.254 no mesmo ano.

Quando considerado o período de 2006 a 2016, o quantitativo de mortes por câncer de mama como causa básica em Mossoró foi de 296. Nesse mesmo período de dez anos, o Rio Grande do Norte registrou a morte de 2.909 pessoas pela doença e o Brasil chegou a 147.152 óbitos, conforme registros do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) encaminhados pela Liga.

É sobre essa realidade que a Caminhada de conscientização visa chamar a atenção.

Outras ações

Além da caminhada, até o final do mês de outubro a AAPCMR promove palestras e rodas de conversa que visam alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. As palestras contemplam públicos de instituições públicas e privadas das zonas urbana e rural de Mossoró.