Câmeras de videomonitoramento são instaladas no Corredor Cultural

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Trânsito, deu início na tarde desta segunda-feira (2) a instalação de 72 câmeras de videomonitoramento, que irão ajudar na segurança do Mossoró Cidade Junina.

“A eficiência das câmeras de videomonitoramento foi constatada comparando os dados de registro de ocorrência de 2017 e 2018, onde houve uma redução significativa do número de furtos registrados durante todo o evento”, destacou o Secretário de Segurança, Sócrates Vieira.

Para o MCJ deste ano o sistema das câmeras de videomonitoramento contará com o reconhecimento facial, garantindo maior segurança. Antes do Pingo da Mei Dia todas as câmeras já estarão instaladas em todo o Corredor Cultural, além de pontos que podem servir de rota de fuga para entrada ou saída de pessoas da festa.

Toda uma estrutura será montada para que os órgãos de segurança acompanhem tudo que acontece na cidade, proporcionando maior segurança.

Em conjunto com isso funcionará a delegacia de plantão móvel, que durante o pingo irá estar localizada no teatro Dix-Huit Rosado. Na estação das artes a delegacia funcionará por trás do palco.

ESTAÇÃO

Somente na Estação das Artes Elizeu Ventania estarão instaladas 30 câmeras de videomonitoramento. “É um número bem significativo que irá nos dar condição de realizar o monitoramento bem efetivo, dando a possibilidade de identificarmos quem cometer algum tipo de delito na festa”, frisou Sócrates.

Estarão trabalhando em conjunto na segurança do Mossoró Cidade Junina a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal.

Portal Prefeitura