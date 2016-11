Câmera do INSS filma assalto de moto no Centro de Mossoró; Veja o vídeo

Um assalto ocorrido na manhã desta quinta-feira, 24 de novembro, em frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Centro, foi filmado pelas câmeras de segurança do órgão. Nas imagens, é possível ver uma dupla em uma motocicleta obrigar um motociclista a parar no meio da rua e levar a moto da vítima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou buscas pela região, mas os criminosos não foram localizados.

Todos os dias, a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) de Mossoró recebe uma média de três a quatro queixas de roubos de motocicleta ou carro na cidade. No entanto, o número de vítimas diárias deste tipo de crime pode ser ainda maior, levando em consideração que muitas prestam queixa diretamente nas Delegacias de Plantão ou de Furtos e Roubos.