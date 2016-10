Câmara receberá imagem de Santa Luzia nesta terça-feira

A exemplo dos últimos anos, a imagem de Santa Luzia passará pela Câmara Municipal de Mossoró, anunciando as festividades alusivas à Virgem de Siracusa, padroeira de Mossoró, que acontecerá entre os dias 3 e 13 de dezembro.

A visita imagem de Santa Luzia acontecerá nesta terça-feira, 18, às 9h, permanecendo no plenário João Niceras de Morais até às 10h. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró, canal 16, da TCM, e no site www.cmm.rn.gov.br.

Parceria

Como em outras edições, a Câmara Municipal de Mossoró reafirmou sua parceria com a realização do evento. Na última terça-feira (11), os organizadores da festa de Santa Luzia foram recebidos por vereadores, quando o presidente Jório Nogueira afirmou que o Poder Legislativo será colaborador da festa.

“Vamos contribuir da melhor forma com essa grande festa, que envolve não só fiéis do nosso Rio Grande do Norte, como também centenas de devotos que vem de outros estados neste período. Estamos à disposição para cooperar com o evento”, ressaltou.

Entre os apoios, ficou firmado o espaço para divulgação na TV Câmara Mossoró e, ainda, o intermédio da Casa para a realização de audiência entre representantes da festa e o governador Robinson Faria. O objetivo é angariar recursos e, também, divulgar o evento em Natal e outros municípios.

Sessão solene

No próximo dia 13 de dezembro, a Câmara Municipal de Mossoró realizará uma sessão solene em homenagem aos festejos de Santa Luzia. Na oportunidade, serão outorgadas homenagens a pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços à comunidade.

De autoria da vereadora Izabel Montenegro (PMDB), a sessão solene será realizada no plenário da Casa Legislativa, às 9 horas, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró, canal 16, TCM, e no site www.cmm.rn.gov.br.