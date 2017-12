Câmara Municipal realiza eleição do Vereador do Ano

A Câmara Municipal de Mossoró realizou a votação do Vereador do Ano, na manhã dessa quarta-feira (20). Por maioria dos votos, a vereadora Isolda Dantas (PT) foi a escolhida.

A escolha do Vereador do Ano acontece no final de cada sessão legislativa. Para eleger o vereador, um representante de cada uma das seguintes instituições: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Mossoró), veículos de comunicação de Mossoró e servidores efetivos da Câmara Municipal foram convidados para participar da votação.

Ao todo, onze pessoas foram convidadas para a votação e 20 vereadores, com exceção da presidente da Câmara, Izabel Montenegro (PMDB), estavam disponíveis para a escolha. Por resolução da própria Izabel, o presidente fica fora da eleição.

“Escolhemos representantes de instituições, da imprensa e de servidores efetivos da Câmara Municipal de Mossoró para a votação do vereador do ano como forma de realizar essa eleição de maneira democrática. Para tornar a escolha mais justa para os demais vereadores, o presidente da Câmara não participa.”, explicou a presidente.

“Participamos dessa votação para eleger o vereador do ano, o representante que mostrou comprometimento com a população e o mandato em 2017”, disse José Carlos Lins de Matos, presidente da ACIM.

“A gente acompanha de perto durante todo o ano a atuação e o trabalho desses representantes do povo. E esse é momento da escolha daquele que melhor representou o povo, que representou o seu papel da melhor forma.”, reforçou J. Belmont, representante da imprensa.

“A UERN foi convidada para participar dessa votação e fizemos questão de estar presentes como forma também de agradecimento ao apoio que a Câmara Municipal de Mossoró tem dado a todas as lutas da instituição. A Câmara é uma entidade fundamental para o desenvolvimento da cidade. Cabe ao cidadão acompanhar a atuação dos vereadores.”, completou Esdras Marchezan, jornalista, representante da UERN.