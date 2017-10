Câmara Municipal homenageia Instituto Cultual do Oeste Potiguar

A Câmara Municipal de Mossoró realizou, na manhã dessa sexta-feira, 06, sessão solene em homenagem aos 60 anos do Instituto Cultural do Oeste Potiguar (ICOP). Durante a solenidade, 20 nomes que contribuem ou contribuíram para a valorização da cultura potiguar foram homenageados com honrarias.

A presidente da Câmara e autora da proposição para realização da solenidade, vereadora Izabel Montenegro (PMDB), destacou em o orgulho que a Câmara tem em poder prestar essa homenagem ao ICOP. “O Instituto foi a primeira semente plantada para que nosso município fosse elevado a capital cultural do Rio Grande do Norte”, ressaltou.

O presidente do ICOP, Benedito Vasconcelos Mendes, elogiou o reconhecimento da Câmara Municipal para a cultura mossoroense. “Além da Casa do Povo, a Câmara é também a casa da cultura, sempre reconhecendo a importância de nossos antepassados intelectuais”.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Rosado Neto, o trabalho que a Câmara Municipal faz reconhecendo as instituições que valorizam a cultura da cidade é importante para destacar Mossoró como centro cultural do Rio Grande do Norte.

“O legislativo é uma casa importantíssima onde os debates sobre o destino da cidade acontecem. Vejo essa casa cheia nessa sessão solene e fico feliz. Muitas pessoas de fora conhecem Mossoró pela cultura. Temos, em nossa cidade, o atrativo cultural, e devemos isso a esses homens e mulheres que estão sendo homenageados hoje”, afirmou.