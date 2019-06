Câmara Municipal de Mossoró aprovou três projetos esta semana

Durante a semana que termina, mais especificamente na sessão da quarta-feira (5), a Câmara Municipal de Mossoró aprovou três projetos em regime de urgência especial, dos quais dois de autoria do Legislativo e um oriundo do Executivo.

Um dos projetos de lei, o 267/2018 foi de autoria do vereador Professor Francisco Carlos (PP), que atribui o nome de América Rosado ao auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte.

O segundo, também foi de autoria de Francisco Carlos, o Projeto de Lei 104/2019, que institui no calendário de eventos de Mossoró o Dia Municipal da Quadrilha Junina, a ser comemorado dia 13 de junho.

O Projeto de Lei Complementar do Executivo 139/2019, que suspende o recolhimento em folha e repasse pela Prefeitura da mensalidade sindical do servidor aos sindicatos do funcionalismo foi o mais polêmico dos três. Com essa aprovação, a bancada situacionista fez valer sua força política.

Em protesto a essa aprovação, a bancada da oposição retirou-se do plenário, com a justificativa de que a sessão havia sido encerrada anteriormente pelo vereador Alex do Frango, 2º vice-presidente.