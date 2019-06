Câmara de Mossoró homenageia centenário da Acim

A Câmara Municipal de Mossoró realizou, na manhã desta quinta-feira (6), sessão solene em homenagem ao centenário da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim). A cerimônia começou com execução do Hino Nacional, cantado pelo presidente da Acim, José Carlos Lins de Matos, acompanhado pelo violão do maestro Gideão Lima.

Em seguida, passou-se aos discursos, na tribuna do plenário. A vereadora Sandra Rosado (PSDB), proponente da homenagem, enalteceu a trajetória da Acim e a importância do empresariado local. “Destaco também os pequenos empreendedores, dos bairros ao Centro, que vencem diariamente com muito trabalho e os quais também a Acim representa”, frisou.

A empresária Andreia Jales Rosado, em nome dos homenageados na cerimônia, observou que a Acim assistiu ao crescimento de Mossoró no último século e participou de conquistas nos ramos habitacionais, viário, cultural, econômico, entre outros, ao estimular e aproxima a classe produtiva em prol do desenvolvimento do município.

União

Na mesma linha, seguiu o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), José Wellington Fernandes, que, pronunciando-se em nome das entidades de classe, disse que a Acim está presente no dia a dia de Mossoró. “Uma entidade que age de forma coletiva e une interesses comuns em favor de conquistas para todo o município”, completou.

À frente da Acim no biênio 2018/2019, José Carlos Lins de Matos agradeceu à Câmara pela homenagem, a qual, segundo ele, também fará parte da história da entidade. “E aproveito para convidar para solenidade dia 23 de agosto deste ano, no Teatro Dix-huit Rosado, quando realizaremos mais homenagem pelo nosso centenário”, convidou.

Por fim, o secretário municipal de Planejamento, Aldo Fernandes, representante da prefeita Rosalba Ciarlini, acrescentou que a história da Acim se confunde com a de Mossoró, e reiterou o compromisso da Prefeitura de, em parceria com todas as entidades de classe, continuar a discutir alternativas de fomento para a economia de Mossoró.

Reconhecimento

Terminados os discursos, a sessão solene passou à parte final, de entrega de honrarias da Câmara Municipal de Mossoró (títulos, medalhas, diplomas) a empresas e empreendedores ligados à Acim. Prestigiaram a solenidade vereadores, empresários, representantes de outros segmentos empresariais, familiares de homenageados, servidores públicos, entre outros.

Antes de terminar a sessão solene, a presidente da Câmara, Izabel Montenegro (MDB), disse que a Casa continua à disposição das entidades empresariais e ressaltou a importância da união entre Poder Público e iniciativa privada para geração de emprego e renda. Comunicou que homenagens não entregues na solenidade serão dadas em reunião posterior, evocou execução do Hino de Mossoró e encerrou a cerimônia.

HOMENAGENS

Medalha do Mérito Industrial e Comercial Diran Ramos do Amaral da Câmara Municipal de Mossoró

Casa Pinto Magazine Ltda

Cifrão Factoring Fometo Comercial Ltda

Cimsal – Com. Ind. Moagem Ref. Santa Cecília Ltda

Cooperativa de Economia e Cred. M. Dos Médicos e Profissionais da Saúde do Oeste Potiguar

F. Fernandes de Souza Ltda

F. Souto Indústria Comércio & Navegação S/A

Francisco Ferreira de Souto Filho

Futura Livraria e Papelaria Ltda

H. F. Pinto & Cia Ltda

Indústria Salineira Salmar Agropecuária Ltda.

Indústria Comércio de Sabão Guarani Ltda.

Itapetinga Agro-Induatrial S/A.

Jerônimo Dix-Neuf Peças e Serviços Ltda

José Amadeu e Cia.

José de Anchieta Fernandes

L.T. Ferragens e Parafusos Ltda – Me

Lucas Pires & Cia

Nibrave Nilson Brasil Industrial Avicola Ltda

Ildete Jaqueline Freitas de Morais

Normando Gomes & Irmãos

Petroforte Factoring Ltda

Posto Olinda Ltda

Queiroz Filhos Comercial Ltda

Repav – Rosário Ed. Pav. Ltda

Salinor Salina do Nordeste S/A

Socel – Sociedade Oeste Ltda

Sol Comercial E Distribuidora Ltda

Supermercado Queiroz Ltda

Sua Casa Material de Construção Ltda

Trento Empreendimento Turístico Ltda

Três Corações Alimentos S/A

Viação Nordeste Ltda

Terrasal Automóveis Afg Ltda

Danilo de Souza Vale

Michelson Ximenes Frota

José Carlos Lins De Matos

Francisco Victor Melo da Costa Pereira

Carlos Henrique Brasil Pinto

Francisco Fernandes Júnior

Tereza Cristina Fernandes Teixeira

