Câmara de Mossoró exonera 143 assessores dos vereadores nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) publicou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, uma lista com os nomes de 143 pessoas exoneradas. As cinco folhas contendo os nomes do assessores exonerados foram pregadas em um mural na CMM.

Na semana passada, o presidente da casa, o vereador Jório Nogueira (PSD), já havia proposto, em reunião com os vereadores, a possibilidade de exonerar 126 dos 147 assessores dos 21 vereadores, proposta rejeitada pelos parlamentares.

Cada vereador tem direito a sete assessores. Jório Nogueira havia proposto que somente os chefes de cada gabinete permanecessem nos cargos afim de economizar com a folha de pagamento do mês de dezembro.

As exonerações são uma tentativa do presidente da CMM de equilibrar as contas da casa antes da próxima legislatura, evitando penalizações no futuro. Caso as contas não sejam ajustadas, o próximo presidente da Câmara poderá herdar da atual legislatura um saldo negativo superior a R$ 1,5 milhão.

