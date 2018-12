Câmara de Mossoró e Uern planejam convênio para auditoria no Legislativo

A presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Izabel Montenegro (MDB), recebeu comissão de professores do Departamento de Economia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), nesta segunda-feira (10), para tratar de auditoria nas contas do Poder Legislativo.

Participaram da audiência os professores Sérgio Luiz Pedrosa Silva, Janderson Dantas da Silva e Wenyka Preston Leite da Costa, vereador Raério Emídio (PRB) e servidores efetivos do Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Mossoró.

A reunião encaminhou convênio entre o Legislativo e a Uern para a auditoria na Câmara, nos últimos 10 anos. “O objetivo é apresentar à população uma realidade orçamentária e financeira mais minuciosa do Legislativo, em prol da transparência”, informa Izabel.

O professor Sérgio Luiz Pedrosa Silva lembra que a Uern tem expertise em auditoria no setor público, já realizou nas Prefeituras de Mossoró, Areia Branca e Apodi, além de perícias. “Estamos iniciando os trâmites burocráticos para fazer esse trabalho também na Câmara de Mossoró”, diz.