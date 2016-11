Câmara de Mossoró debaterá impactos da PEC 241 nesta segunda-feira

A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Mossoró, presidida pelo vereador Professor Francisco Carlos (PP), discutirá os aspectos gerais da Proposta de Emenda à Constituição 241, também chamada de PEC do Teto de Gastos nesta segunda-feira, 7, às 9h. . O debate reunirá no plenário do legislativo mossoroense especialistas em economia.

De acordo com Francisco Carlos, a ideia de debater a PEC 241 se faz necessária para esclarecer os impactos reais da limitação de despesas, especialmente na educação. Segundo ele, apesar das discussões, o tema ainda é envolto por informações confusas.

“É preciso que discutamos o tema mais profundamente, para esclarecer dúvidas e compreender de que modo, na prática, a PEC afetará a educação e outros setores. É importante que a população participe para que não se posicione baseado apenas em informações superficiais”, opina.

No encontro também serão apresentados e discutidos quatro projetos da Comissão de Educação que tramitam na Casa. São eles: a criação do Dia do Pedagogo, da Semana Municipal do Consumidor, de programas de esporte nas comunidades e o projeto que torna obrigatório, nas escolas municipais, a afixação de painéis com as notas do Ideb.