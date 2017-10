Câmara de Mossoró apresenta projeto arquitetônico da nova sede na segunda-feira

A Câmara Municipal de Mossoró apresenta na próxima segunda-feira, 09 de outubro, o projeto arquitetônico da nova sede do legislativo municipal. A apresentação será realizada na Prefeitura de Mossoró às 9h.

A construção de uma sede própria para a Câmara de Mossoró foi aprovada em sessão extraordinária realizada no dia 04 de julho deste ano. O Projeto de Lei do Executivo foi aprovado por unanimidade. A Prefeitura de Mossoró doou o terreno onde será erguida a nova Casa Legislativa, localizado na Rua Duodécimo Rosado, no bairro Nova Betânia.

O prédio usado atualmente pela Câmara, no Centro da cidade, é alugado.