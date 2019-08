por Regy Carte

Projeto foi realizado nesta quarta-feira, na zona rural

Câmara Cidadã supera 700 atendimentos no Jucuri

Grupo de Capoeira do Programa Mais Educação se apresenta no Câmara Cidadã (foto: Edilberto Barros/CMM)

Balanço final, divulgado na tarde desta quarta-feira (28) pela Fundação Vereador Aldenor Nogueira, indica que a 10ª edição da Câmara Cidadã, realizada das 8h às 14h de hoje, na Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, na localidade rural Jucuri, realizou 747 atendimentos.

Entre os serviços, estão Cadastro Único, segundas vias de Registro de Nascimento, Casamento e Óbito, aplicação de vacinas, testes rápidos de HIV, Hepatite B e C, Sífilis; emissão de cartão SUS, corte de cabelos, atendimento psicológico, aferição da pressão arterial e teste de glicemia.

Também emissão de CPF, cartão de estacionamento para idosos, pessoa com deficiência (PCD) e gestantes; orientações previdenciárias, jurídicas e sobre passe livre interestadual para idosos e PCD; exames preventivos, emissão de Título de Eleitor, assistência social, entre outros.

Cultura

A 10ª Câmara Cidadã foi aberta pelo projeto Câmara Cultural, com dança do Grupo de Capoeira do Programa Mais Educação da comunidade, sob a coordenação do professor Francisco Bento e participação de crianças e adolescentes do polo rural do Jucuri.

Em seguida, o poeta Galego do Jucuri divulgou projeto cultural – biblioteca comunitária que mantém na localidade. “Não podemos deixar a morrer a cultura”, frisou, ao finalizar com declamação de poesia.

As apresentações culturais precederam a sessão ordinária, presidida pelo vice-presidente da Câmara, Flávio Tácito (PCdoB), já que a presidente Izabel Montenegro (MDB) cumpre agenda oficial em Brasília.

Boas vindas

No ato solene de abertura, a diretora geral da Fundação Aldenor Nogueira, Vera Cantídio, avalia que a Câmara Cidadã oferece mais conhecimento do trabalho do vereador e acesso a serviços de utilidade pública.

Diretor da Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, o professor Francisco Canindé de Medeiros deu boas vindas e convidou a comunidade a conhecer melhor a ação parlamentar e aproveitar atendimentos.

O projeto Câmara Cidadã em Jucuri é proposição da vereadora Sandra Rosado (PSDB), com apoio dos demais vereadores, e executada pela Fundação Aldenor Nogueira – braço social da Câmara.