Câmara Cidadã no Alto da Conceição

A 8ª edição da Câmara Cidadã, nesta terça-feira (28), oferecerá amplo de leque de serviços à comunidade. O projeto será realizado das 8h às 14h, na Escola Municipal Francisco de Assis Batista (antigo Anexo), na Rua Eufrásio de Oliveira, s/n, bairro Alto da Conceição.

Além dos serviços, a Câmara Cidadã oferecerá apresentações culturais, no subprojeto Câmara Cultural, e sessão ordinária do Poder Legislativo (reunião oficial dos vereadores para debates e votação de matérias). A 8ª Câmara Cidadã é proposição do vereador Petras (Democratas)

Serviços da 8ª Câmara Cidadã

– Cadastro Único (Secretaria de Desenvolvimento Social -PMM)

– 2ª via de registros de Nascimento e Casamento (Somente o titular, portando: RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia))

– 2ª via de registro de óbito (podendo ser retirado pelo filho (a), viúva/viúvo, pai/mãe, com os documentos em mãos, inclusive declaração de óbito).

– Aplicação de vacinas: hepatite A e B, pentavalente, catapora (varicela), pneumo 10, meningocócica, influenza (da campanha), difteria e tétano, tríplice viral (todas acompanharão o calendário nacional, respeitando o limite de idade, para cada uma delas) (Secretaria de Saúde – PMM)

– Testes Rápidos (HIV, hepatite B e C, sífilis). (Núcleo de Enfermagem de Residentes/UERN);

– Emissão de cartão SUS (Secretaria de Saúde-PMM)

– Cortes de cabelos(Associação dos Cabelereiros/CMM)

– Atendimento psicológico (UNP)

-Aferição da pressão, teste de glicemia (FACENE)

– Emissão de CPF (Central do Cidadão)

– Emissão de cartão de estacionamento, para idosos, deficientes e gestantes (Sec. Mun. de Segurança Pública, Defesa Civil e Mobilidade Urbana)

– Orientações Jurídicas (Fundação Vereador Aldenor Nogueira)

-Orientações Previdenciária (INSS);

– Passe livre interestadual para idosos e deficientes (Orientações) (Secretaria de Desenvolvimento Social-PMM).

Regy Carte – Assecom-CMM