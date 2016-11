Caixa oferece descontos de até 20% na renegociação de dívidas esta semana

A Caixa Econômica Federal (CEF) promove até a sexta-feira, 25 de novembro, a Semana Black Friday CAIXA, com condições especiais para serviços como a contratação de crédito, aquisição e utilização de cartão de crédito, e renegociação de dívidas.

Para os clientes pessoa física, o banco oferece redução nas taxas mínimas de juros para linhas de crédito pessoal (CDC, Consignado e Crédito Auto). Nos cartões de crédito, os clientes terão pontuação turbinada para compras feitas na semana, 50% de desconto na anuidade do titular e 75% de desconto na anuidade adicional para novas contratações. Nas operações de renegociação feitas nesta semana, o cliente conta com redução de até 20% na taxa atual praticada.

Para os clientes de pessoa jurídica, o banco oferece taxa a partir de 10,99% a.m. no Cheque Empresa CAIXA e isenção de 100% na cesta de serviços por 3 meses para novos clientes.

“Já temos taxas de juros bem competitivas, e na Black Friday reforçaremos isso. Vale a consultar a CAIXA antes de fechar uma operação de crédito”, afirma o superintendente de Estratégia Pessoa Física da CAIXA, Jeyson Leyser Cordeiro.