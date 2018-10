Caixa inicia semana de negociação de dívidas nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira, 29 de outubro, a Semana de Conciliação para os consumidores que estão em débito com a Caixa Econômica Federal. Realizada em parceria com o Procon Mossoró, a ação conjunta segue até o dia 1 de novembro, na sede da Caixa, na Avenida Coronel Gurgel, no Centro.

Serão oferecidos descontos diferenciados na negociação de dívidas de clientes com a Caixa, tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas.

“A Semana de Conciliação contempla a ação #QUITAFÁCIL da Caixa, que permite descontos que podem chegar até 90%.”, explicou o gerente-geral da Caixa Econômica Federal em Mossoró, Julierme Torres.

Para a diretora do Procon Mossoró, Vera Araújo, esta também é uma oportunidade de limpar o nome e renovar o crédito no mercado. “Estamos nos aproximando do período de festas onde o consumidor faz as compras de fim de ano e essa é a chance de liquidar dívidas com descontos especiais”, afirma. Entretanto, a diretora lembra que é necessária cautela na contratação de novos empréstimos e nas compras, sob o risco de novo endividamento.

Poderão ser renegociados débitos com cartões de crédito, cheque especial, empréstimos pessoal e consignado, financiamento habitacional e de veículos.

Parcelas em atraso de contratos habitacionais, inclusive do “Minha Casa, Minha Vida” também poderão ser revistas durante a ação, evitando que os proprietários tenham que devolver seus imóveis.

“Quem possui uma dívida habitacional de várias parcelas com o banco, poderá incorporar com outras parcelas que estão a se vencer. É uma ótima oportunidade. Também estaremos atentos para que não haja prática de juros abusivo”, frisou Vera Araújo.