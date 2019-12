Caixa inicia penúltima etapa de liberações do FGTS

Quem não tem conta na Caixa Econômica Federal e nasceu nos meses de setembro ou outubro já pode fazer o saque de até R$ 500,00 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A expectativa é de que mais de nove milhões de pessoas tenham acesso aos valores na nona etapa de pagamentos que começou nesta sexta-feira (6). O montante total deve chegar a R$ 3,3 bilhões.

A possibilidade de saque está disponível até 31 de março do próximo ano para todas as pessoas que têm saldo no FGTS. Clientes da Caixa que optarem por não resgatar o valor devem informar a instituição até 30 de abril na própria agência, através dos canais do banco na internet ou pelo telefone 0800 724 2019.

Até o início de dezembro, foram pagos mais de R$ 21 bilhões. Mais de 48 milhões de trabalhadores tiveram acesso saque. Segundo a Caixa, os números correspondem à metade dos contemplados.

A última etapa das liberações começa em 18 de dezembro para pessoas nascidas nos meses de novembro e dezembro. Para fazer o saque, os trabalhadores podem procurar as agências, caixas eletrônicos ou casas lotéricas.

O saque não impede o resgate da totalidade do FGTS para as hipóteses previstas em lei.

O governo anunciou as liberações em julho deste ano sob a justificativa de impulsionar o consumo. No entanto, diante do endividamento das famílias, especialistas acreditam que a medida não mudará o quadro de crise e terá resultados pontuais.

Brasil de Fato