Caern trabalha no conserto de dois poços em Mossoró

Equipes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) estão trabalhando no conserto de dois poços em Mossoró. O poço 21 que atende os bairros Liberdade, Alto do Sumaré, Dom Jaime Câmara, Planalto 13 de Maio e Ilha de Santa Luzia deve ser consertado no prazo de cinco dias. O poço 11, responsável pelo abastecimento das Abolições I e II, além de parte do Santo Antônio, voltou a funcionar no sábado, mas na manhã desta terça-feira (08) paralisou e as equipes estão trabalhando para avaliar o seu funcionamento. O prazo para conserto é também de cinco dias.

POÇOS PROFUNDOS

Mossoró é uma das poucas cidades no Estado que possui um sistema de abastecimento com poços muito profundos. Características semelhantes possuem as cidades de Areia Branca e Tibau. A segunda maior cidade do Estado possui 16 poços que são responsáveis por 70% do seu abastecimento. Os outros 30% são abastecidos pela adutora Jerônimo Rosado que capta água na barragem Armando Ribeiro Gonçalves.

Os poços que abastecem Mossoró precisam ter uma profundidade cerca de mil metros para alcançar a água subterrânea acumulada no Arenito Açu. O poço é perfurado para que a água suba e possa ser bombeada até chegar a população. Esta água possui uma temperatura que chega a 55 graus e os equipamentos precisam suportar a elevada temperatura. Quando ocorre a perfuração do poço, a água do subsolo sobe até cerca de 250 metros da superfície.

Para retirar a água do poço, a Caern possui bombas específicas para este sistema que possui temperatura da água elevada e grandes profundidades. No Brasil, existem uma quantidade limitada de fornecedores que atendem as especificidades técnicas da cidade de Mossoró. As bombas pesam entre 12 a 15 toneladas e precisam ser içadas por guindastes que precisam ter a capacidade de levantar em torno de 30 toneladas.

As equipes da Caern que fazem manutenção de poço trabalham para fazer a bomba chegar a 250 metros de profundidade. Primeiro é colocada a bomba e depois são colocadas colunas de seis metros de altura (tubos) por onde a água irá passar até chegar à superfície. A quantidade de tubos depende da profundidade a ser alcançada pela bomba. Em geral são necessárias 40 colunas.

É um trabalho demorado e minucioso que leva tempo para ser realizado. É preciso também mobilizar uma equipe entre 14 e 15 pessoas numa operação que exige conhecimento e técnica. Além disto, é necessária a preparação para evitar acidentes de trabalho. Para garantir segurança ao trabalhador a manutenção não pode ser realizada sem seguir os procedimentos corretos. Sempre que for retirar e colocar bomba a mesma operação deve ser realizada.

Os resultados alcançados por equipamentos nem sempre seguem 100% de precisão. Ainda mais levando em consideração as características operacionais de Mossoró. Apesar das adversidades do abastecimento local, as equipes da Caern trabalham ininterruptamente para alcançar seus objetivos que é o de garantir o abastecimento aos mossoroenses.