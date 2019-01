Caern trabalha em retirada de vazamento na adutora Jerônimo Rosado

DEVIDO AO SERVIÇO, ABASTECIMENTO DE ASSÚ ESTÁ SUSPENSO

Um vazamento de grandes proporções na adutora Jerônimo Rosado afetará o abastecimento da cidade de Assú, nesta terça-feira (29). A água que escoou pela BR-304 formou uma lama às margens da rodovia e uma equipe de manutenção da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está realizando a limpeza no local, para que o reparo na adutora possa ser realizado. Em função da quantidade de água o solo ficou encharcado, por este motivo o caminhão munk da Caern não consegue acessar a área, inviabilizando o trabalho nestas primeiras horas. O conserto será realizado no início da manhã desta quarta-feira (30), com previsão de término às 18h. A distribuição de água no município de Assú deverá ser normalizada em até 48 horas após o término do serviço. A Companhia orienta que a população utilize a água disponível de forma racional.

ACS/Caern