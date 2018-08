Caern suspende abastecimento em dois bairros de Natal nesta sexta

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que suspenderá temporariamente abastecimento nesta sexta-feira (17) nos bairros Pitimbu (Conjunto Cidade Satélite, Conjunto Pitimbu, San Vale e Conjunto Bancários) e Planalto, em Natal.

A suspensão é necessária para realização de manutenção de conjunto motobomba e barrilete da Estação Elevatória do Satélite. A previsão de início do serviço é 9h, com finalização até o início da noite do mesmo dia.

Após a retomada do abastecimento, o serviço será normalizado para todas as áreas afetadas em até 48 horas, de acordo com a pressurização da rede de água.