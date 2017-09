Caern suspende abastecimento em Caicó para conserto de vazamentos em e adutora

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que a Adutora Emergencial de Caicó está paralisada desde segunda-feira, 18, para que equipes trabalhem no conserto de vazamentos detectados no sistema. Com isso, está suspenso o abastecimento de água da cidade.

A Caern não informou uma previsão de quando os reparos devem ser concluídos e nem quando o abastecimento deve ser retomado.