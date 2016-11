Caern retoma o abastecimento de Caicó, Jardim de Piranhas e São Fernando

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) retomou no fim da tarde do domingo, 27 de novembro, o abastecimento de água para as cidades de Caicó, Jardim de Piranhas e São Fernando. Com isso, os três municípios saíram da lista de colapso. Porém, mesmo diante da retomada do abastecimento, a Caern esclarece que a população deve usar a água de forma racional.

“O uso racional da água deve ser uma atitude permanente, mas no cenário de escassez de água como o que vivemos, este gesto torna-se essencial”, explica o diretor presidente da companhia, Marcelo Toscano.

O diretor ressalta que, mesmo com a retomada da captação no rio Piranhas/Açu, o plano alternativo de abastecimento da região está montado para alguma eventual necessidade.

Para que os abastecimento nas cidades fosse restabelecido, diversas ações foram realizadas pela Secretaria de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (Semarh), Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn) Caern e pela Defesa Civil.

Dentre os trabalhos estão a intensificação da fiscalização do uso irregular da água, a gestão hídrica junto à Agência Nacional de Águas (ANA), bem como, o trabalho de abastecimento alternativo da população por meio de carros pipas.