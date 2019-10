O poço 21 em Mossoró, que atende Liberdade, Alto do Sumaré, Dom Jaime Câmara, parte do Planalto 13 de Maio e parte da Ilha de Santa Luzia, passará por serviço de manutenção nesta quinta-feira (24). Previsão de religar o sistema na manhã desta sexta-feira (25). Após a religação são necessárias 48 horas para a total normalização do abastecimento das áreas atendidas por este poço.