CAERN libera ligação de esgoto para os bairros do Alto da Conceição e Belo Horizonte

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) iniciou nesta segunda-feira (7) a entrega de comunicados liberando a ligação de esgoto à rede para os moradores de parte dos bairros do Alto da Conceição e Belo Horizonte em Mossoró. Para coletar o esgoto destes bairros existem duas Estações que levam os efluentes para as Estações de Tratamento. Uma fica localizada na Cunha da Mota, próximo ao canal e a outra na rua projetada por trás do supermercado Queiroz do Alto da Conceição.

A cobrança da taxa de esgoto corresponde a 70% do valor cobrado pelo abastecimento de água. Se o morador paga a tarifa básica de R$ 39,99 pelo abastecimento de água, irá ter um acréscimo de R$ 27,99 referente a cobrança da taxa de esgoto.

Quem receber os comunicados informando sobre a disponibilidade do serviço tem a obrigação de providenciar a ligação contratando profissional de sua confiança para canalizar os efluentes do seu coletor interno até a rede de esgoto. É também necessário que as caixas existentes nas calçadas não sejam cobertas por pisos permitindo em caso de manutenção o acesso da equipe da Caern.

A obra de esgotamento sanitário do Alto da Conceição e do Belo Horizonte foi realizada pela Prefeitura de Mossoró e está sendo colocada em funcionamento pela Caern que possui a concessão para operar o serviço de água e esgoto na cidade. Parte do Alto da Conceição e do Belo Horizonte já estavam sendo atendidos pela coleta e tratamento de esgoto desde o ano passado. Com a entrada em operação de mais uma Estação de Bombeamento foi possível estender o serviço para a totalidade dos dois bairros.