Caern investirá R$ 3 milhões em perfuração de poço em Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) vai investir R$ 3 milhões, em recursos próprios, na perfuração de um poço tubular no bairro de Itapetinga, em Mossoró, com o objetivo de ampliar o abastecimento da cidade. O poço terá uma profundidade de 1.000 metros e a estimativa é de que produzirá uma vazão de 200 metros cúbicos por hora.

O investimento se soma a outras iniciativas da companhia na pesquisa hidrogeológica e perfuração de poços para servirem como fontes de abastecimento em várias cidades do Rio Grande do Norte.

Em janeiro, por exemplo, a Caern concluiu a fase de testes de quatro poços profundos construídos ao longo da BR-406, em Afonso Bezerra. Eles foram perfurados para reforçar o abastecimento das cidades atendidas pelas adutoras Pendências/Macau/Guamaré e Sertão Central Cabugi. Lá foram investidos R$ 294 mil em recursos próprios.

Este mês, foram assegurados os recursos para construir as interligações com as duas adutoras, localizadas em Pendências (Pendências/Macau/Guamaré) e Angicos (Adutora Sertão Central Cabugi).

ASSÚ

Outro investimento recente, no valor de R$ 150 mil, foi na pesquisa e perfuração de dois poços tubulares na RN-016, estrada que liga Assú a Carnaubais, na localidade de Santa Clara.

Os dois poços somam uma vazão de 300 metros cúbicos de água por hora, e terão a finalidade de reforçar o sistema de abastecimento de água de Assú e comunidades. A depender de novos recursos, ainda há a perspectiva de construção de mais quatro poços tubulares na região.

